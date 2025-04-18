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Polisten Kaçan Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı

Bartın'da ehliyetsiz ve alkollü sürücü, polisle 30 km süren kovalamaca sonrası kaza yaparak yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 08:03, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 08:04
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Polisten Kaçan Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Yakalandı

Bartın'da otomobilini polisin üzerine süren ve "dur" ihtarına uymayan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 30 kilometre kaçmayı başaran sürücü, kaza yapınca yakalandı. Yaralanan sürücünün yardımına ise peşindeki polisler yetişti.

Polis ve Sürücü Arasında Uzun Süren Kovalamaca

Edinilen bilgiye göre Orduyeri Caddesi'nde "dur" ihtarına uymayan 74 AAN 037 plakalı Tofaş aracın sürücüsü E.Y. ile polis aracı arasında kovalamaca başladı. Bir polisin üzerine aracı süren E.Y., Bartın-Amasra yoluna çıkarak kaçmaya devam etti. Yolda orta refüje çıkan aracın sürücüsü, kazaya rağmen yoluna devam etti. Bartın-Kurucaşile istikametine doğru hızla giden sürücü ile polis arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca kovalamaca yaşandı. Sürücü peşine taktığı polislere izini kaybettirirken, Bozköy mevkisinde ise araç virajı alamayarak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Yaralı Sürücünün Yardımına Polisler Yetişti

Araçtan çıkarak kanalda sırtüstü yatan yaralı sürücünün yardımına ise peşindeki polis ekipleri yetişti. Bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması amacıyla, polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Otomobili İçin Feryat Etti

Yaralı halde yerde yatan sürücü ise aracın halini görünce kendi acısını unutarak aracı için ağladı. Yaralı sürücü, "Arabam bu hale gelmeyecekti. Babam bu arabayı bu halde görürse ne der? Babam beni boğar. Ben iyiyim ağabey ama bu arabanın böyle kalmasını ben istemiyorum. Bu araba bu hale nasıl geldi? Bu arabayı kim bu hale getirdi? Ben mi getirdim arabayı bu hale? Anne, babam nerde? Kaza yaptım, ehliyetim de yok" diye bağırdı.

Ehliyetsiz ve Alkollü Olduğu Belirlendi

Araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmazken, 23 yaşındaki sürücü E.Y.'nin 231 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü E.Y.'nin babasının mahalle muhtarı olduğu ve aracı izinsiz aldığı öğrenildi.

Ailesi Kayıp İlanı Verdi

Kovalamacanın yaşandığı anlarda ise polisten kaçan E.Y.'yi ailesinin telefonla aradığı ve ulaşılamadığı ileri sürüldü. Çocuğuna ulaşamayan aile ise jandarma karakoluna başvuruda bulunarak kimlik bilgi ve eşkalini verdikleri çocukları E.Y.'nin kayıp olduğunu ifade etti.

Olayı Hastane Polisi Fark Etti

Hastane polisi, kayıp müracaatında bulunulan E.Y.'nin yaralı olarak hastaneye getirilen yaralı olduğunu fark etti. Hastane polisinin telsiz anonsu ile durumu haber merkezine duyurması üzerine ise telefonla durum jandarmaya bildirildi.Jandarma ekipleri tarafından da kayıp başvurusunda bulunan aile bilgilendirilerek hastaneye yönlendirildi.

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