İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltında
İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına darbe vuruldu. 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:00, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 09:18
İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, **ankesörlü-kontörlü sabit hatlardan arandıkları** tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.