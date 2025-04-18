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Hatay'da Kumar Operasyonu: 10 Kişiye Ceza Yağdı

Hatay İskenderun'da düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı. Toplam 92 bin 470 TL ceza kesildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:14, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 09:15
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Hatay'da Kumar Operasyonu: 10 Kişiye Ceza Yağdı

Hatay'da 10 şahıs, kumar oynarken yakalandı. Şahıslara 92 bin 470 TL idari para cezası uygulanırken, içlerinden birinin polis ekiplerine kimlik sorduğu anlar ise kamera tarafından görüntülendi.

Hatay İskenderun'da Kumar Operasyonu

Hatay İskenderun'da emniyet birimleri tarafından bir ikamete yapılan baskında kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. İkamette 3 bin 800 TL nakit para, 264 adet çeşitli renklerde poker pulu, 104 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

10 Şahsa 92 Bin 470 TL Ceza

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ile H.S.M. hakkında adli işlem yapılırken, 10 şahsa kumar oynamaktan toplam 92 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Polise Kimlik Sordu

Operasyonda kumar oynayan şahıslardan birinin polise kimlik sorduğu anlar ise kameraya yansıdı.

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