Erzincan'da Kaçak Sigara Operasyonu: 1850 Paket Ele Geçirildi

Erzincan'da yolcu otobüsünde 185 karton, 1850 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan'da Kaçak Sigara Operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde **5607 SKM** suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada; **185 karton, 1850 paket gümrük kaçağı sigara** ele geçirildi. **H.B.** isimli şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.