İzmir Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 09:49, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 09:50
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan saat 07.15'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) ekiplerince durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.