İzmir Açıklarında 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen , Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan saat 07.15'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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