Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama

Kalp krizi geçiren DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan yeni açıklamada genel durumunun aynı olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayati riski son derece yüksek olan bir ameliyat geçirdi. Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde hastanenin acil ünitesine ulaştırıldı. Doktorları tarafından Önder'in acil serviste yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşımın sağlandığını aktarıldı.

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastaneden bu sabah yeni bir açıklama geldi."Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor." denilen açıklamada, Önder'in hayati riskinin devam ettiği kaydedildi.