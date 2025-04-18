Old Trafford'da tarihi maç! Uzatmada 4-2'den geri döndü

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Lyon'u konuk etti. İlk maçta olduğu gibi Old Trafford'da da 90 dakika 2-2 sona erdi ve maç uzatmaya kaldı. Uzatmalarda tarihi anlar yaşandı. 114. dakikaya 4-2 yenik giren Manchester United, maçı 5-4 kazanarak tarih yazdı.

🔥🔥Old Traffordda tarihi maç! 120. dakikaya 4-3 geride giren United, 120 ve 120+1de bulduğu gollerle öne geçti!!!😮 pic.twitter.com/zTC58JMdJA TRT Spor (@trtspor) April 17, 2025

Manchester'a Yarı Finali Getiren Goller

10. dakikada Manuel Ugarte

45+1'de Diogo Dalot

114. dakikada Bruno Fernandes (Penaltıdan)

120. dakikada Mainoo

120+1'de Maguire

Lyon'un golleri ise 71. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nicolas Tagliafico, 104. dakikada Mathis Cherki ve 110. dakikada Alexandre Lacazette (Penaltıdan) geldi.Fransız takımında Tolisso, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Maçtan Dakikalar

10' Bruno Fernandes, sağ kanattan topu yerden Lyon ceza sahasına çevirdi. Garnacho sağ çaprazdan son çizgiye indi ve yerden ortasını yaptı. Kale sahasında Ugarte topa dokundu ve Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi.45+1' Maguire'ın uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dalot sağ ayağıyla şutunu çekti ve Manchester United'i iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0İlk yarı 2-0 Manchester United'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

71' Lyon atağında Almada sağ kanatta ortayı yaptı, kale sahasında Tolisso kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 2-178' Sol kanattan Manchester ceza sahasına yapılan ortada, kale sahası sol çaprazında topla buluşan Tagliafico'nun vuruşu top ağlara gitti: 2-289' Lyon'da kırmızı kart gören Tolisso takımını 10 kişi bıraktı.90 dakika 2-2 sona erdi ve maç uzatmaya kaldı.

Uzatmalar

91' bölümünün ilk yarısı başladı.105' 10 kişi kalan Lyon, Old Trafford'da Cherki'nin attığı golle 3-2 öne geçti.Uzatmaların ilk yarısı Lyon'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.110' Lacazette penaltıdan attığı golle skoru Lyon adına 4-2 yaptı.114' Bruno Fernandes penaltıdan attığı golle skoru 4-3'e getirdi.120' Mainoo skora eşitliği getirdi: 4-4120+1' Maguire, Manchester United'ı 5-4 öne geçirdi.Manchester United tarihi gecede Lyon'u 5-4 yenerek tur atladı.