TCDD 2021-2022 Hesapları TBMM KİT Üst Komisyonu'nda Görüşüldü

Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TCDD 2021-2022 Hesapları TBMM KİT Üst Komisyonu'nda Görüşüldü

TCDD'nin 2021-2022 hesapları TBMM KİT Üst Komisyonu'nda ele alındı, Veysi Kurt stratejik demiryolu yatırımlarını anlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 11:35, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 11:36
Yazdır
TCDD 2021-2022 Hesapları TBMM KİT Üst Komisyonu'nda Görüşüldü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Üst Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nün 2021 ve 2022 yıllarına ait hesapları görüşüldü. TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, komisyona hitaben yaptığı sunumda, demiryollarının stratejik önemine, Türkiye'nin bölgesel konumuna ve son 22 yılda ulaşılan yatırım seviyesine dikkat çekti. Genel Müdür Veysi Kurt, konuşmasında demiryollarının 1950'li yıllardan itibaren ikinci plana itildiğini, karayolu odaklı ulaşım politikalarının sektörü zayıflattığını belirtti. Ancak 2003 yılından itibaren demiryollarının yeniden devlet politikası haline getirildiğini ve ulaştırma yatırımlarının merkezine alındığını ifade etti. Kurt, "Bugün demiryolları sadece ulaştırma değil; aynı zamanda ekonominin, sanayinin, ihracatın ve bölgesel kalkınmanın taşıyıcısıdır. Son 22 yılda ulaştırma altyapısına 280 milyar dolar, bunun 62,8 milyar dolarının demiryolu yatırımlarına aktarıldı" dedi.

Türkiye, Asya ile Avrupa Arasında Yalnızca Bir Köprü Değil

Kurt, "Türkiye yalnızca doğu ile batı arasında bir geçiş noktası değil, aynı zamanda üretim, dağıtım ve lojistik ekseninde merkez ülke olma yönünde hızla ilerliyor. Demiryolu yatırımlarının bu potansiyeli harekete geçiren en güçlü araçlardan biri budur. Bakü-Tiflis-Kars hattı, Marmaray, Kalkınma Yolu Koridoru ve Orta Koridor gibi büyük projelerin Türkiye'nin uluslararası ticaretteki stratejik rolünü perçinlemektedir. Bu hatlar sayesinde Türkiye, Avrupa ile Çin arasında kesintisiz raylı bağlantı kurabilen nadir ülkelerden biri haline gelmiştir" diye konuştu.

4 Bin Kilometrelik Yeni Hat Yolda

Kurt, yapımı süren projelere de değindi. Türkiye genelinde 4.016 kilometrelik yeni demiryolu hattının inşasının sürdüğünü belirtti. Kurt, "Devam eden projeler arasında Ankara-İzmir, Mersin-Gaziantep, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Karaman-Ulukışla, Yerköy-Kayseri, Sivas-Erzincan ve Halkalı-Kapıkule gibi yüksek hızlı ve hızlı tren hatları yer alıyor. Ayrıca Kars-Iğdır-Dilucu (Zengezur) hattı, Türkiye'nin Nahçıvan ve Azerbaycan üzerinden Türk Dünyası'na açılan doğrudan raylı bağlantısı olacak. Bu hattın, Orta Koridor ve Zengezur Koridoru vizyonlarına stratejik katkı sunması bekleniyor" dedi.

Lojistik Merkezlerle Üretim Raylara Taşınıyor

Kurt, TCDD'nin lojistik kapasitesine dair veriler paylaştı. Türkiye genelinde hizmette olan 12 lojistik merkezin, sanayi ve ihracatın hizmetinde olduğunu belirten Kurt, proje ve yapım aşamasındaki merkezlerle birlikte kapasite 73 milyon tona ulaşacağını, ayrıca sanayi kuruluşlarını demiryolu ağına bağlayan 286 iltisak hattı sayesinde taşımaların yüzde 41'inin doğrudan üretim tesislerinden yapıldığını kaydetti.

2053'te Sıfır Karbon Hedefi

TCDD'nin çevre politikası doğrultusunda 2053'e kadar sıfır karbon emisyonu hedefiyle çalıştığını belirten Kurt, elektrikli taşımacılık, güneş enerjisi sistemleri (GES), yerli elektrikli tren projeleri ve enerji verimliliği uygulamalarıyla bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Toplantıda milletvekilleri de söz alarak TCDD'nin mali yapısı, bölgesel projeleri ve işletme performansı hakkında görüşlerini paylaştı. Sayıştay'ın denetim raporları komisyonla paylaşılırken, Genel Müdür Kurt milletvekillerinin sorularını detaylı şekilde yanıtladı. Görüşmelerin ardından komisyonda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 dönemi hesapları ibra edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber