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Marmara'da Müsilajla Mücadelede Yeni Projeler Başladı

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele için deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 12:40, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 16:53
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Marmara'da Müsilajla Mücadelede Yeni Projeler Başladı

Marmara'da müsilajla mücadelede deniz çayırları ve pina midyeleri kullanılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hayata geçirdiği **"MAR-ÇAYIR"** ve **"MAR-PİNA"** projeleriyle, deniz çayırları ve pina midyelerinin ekosistemdeki işlevlerinden yararlanılarak Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar azaltılacak. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara bir yenisi eklendi.

Deniz Çayırları ve Pina Midyeleri Projeleri

Buna göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle **"MAR-ÇAYIR"** ve **"MAR-PİNA"** projeler hayata geçirildi. Proje kapsamında, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 1300 kilometrelik kıyı şeridi sualtı tarama ve görsel sayım metotlarıyla tarandı.Tarama yapılan alanda kıyı şeridinin yüzde 52'sinin deniz çayırlarıyla kaplı ve bir hektar alanda fotosentezle 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip 4 farklı deniz çayırı türü tespit edildi. Koruma altına alınan ve kıyı ekosisteminde sayılarının artırılması hedeflenen deniz çayırlarının ürettikleri oksijen sayesinde Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunun önüne geçilmesine yardımcı olması hedefleniyor.Kıyı etkileşiminde doğal bariyer görevi üstlenen deniz çayırları erozyonu önleyici ve karbon yutağı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynuyor.

Pina Midyelerinin Rolü

Pina midyeleri saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebiliyor. Öte yandan **"MAR-PİNA"** projesi kapsamında ise Akdeniz'e özgü endemik pina midyesi üzerine odaklanıldı. Çalışmalarla, saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebilen ve doğal su arıtma cihazı işlevini gören pina midyelerinin dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde bulunduğu belirlendi.Müsilajla mücadeleye doğrudan katkı sağlayan pina midyelerinin, çoğaltılmasıyla denizin doğal dengesini korumada önemli bir işlev üstleneceği değerlendiriliyor.

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