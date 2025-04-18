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3,5 Milyon Liralık Dolandırıcılık: 71 Kişi Adliyede

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital yayın platformu üyelikleri üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 12:51, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 13:44
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Eskişehir merkezli 24 ilde kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini belirterek 144 kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran 54'ü kadın 71 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden 0850 ve 0312'li numaralardan aradıkları kişileri çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini, iptal edileceğini ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını beyan ederek, dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mağdurların ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

Şüpheliler Eskişehir'e Getirildi

Savcılık talimatıyla takip edilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 54'ü kadın 71 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Hesaplara El Konuldu

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin aynı yöntemle 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı, bu suçlardan 14 milyon lira değerinde taşınmaz elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin 100 milyon lira işlem hacmine sahip banka ve elektronik/kripto para hesaplarına bloke konuldu. Soruşturma sürüyor.

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