DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Giresun'da gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan 11 ili kapsayan ve Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı (DOKAP) tanıtıldı. Bölgeye 2024-2028 yılları arasında 158 projeye 394 milyar liralık kaynak aktarılacak.

Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planı Tanıtıldı

EKK öncesi gerçekleştirilen DOKAP tanıtım toplantısında, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz projeye ilişkin bilgi verdiler.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaylaları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri sayesinde turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olan DOKAP bölgesinin, altyapı projeleriyle ulaşım ve lojistik imkanlarını geliştirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırdığını belirtti.

Bölgesel Kalkınmanın Önemi

Bölgesel kalkınmanın sadece ekonomik bir hedef olmadığını söyleyen Yılmaz, kaynakların adil dağılımı, sosyal adaletin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması açısından da önem taşıdığını anlattı. Kalkınmayı merkezde yoğunlaştırmıyoruz diyen Yılmaz, her bölgenin kendi dinamikleri doğrultusunda gelişmesi gerektiğini vurguladı.EKK toplantılarının artık sadece merkezi düzeyde değil, bölgelerde gerçekleştirilmesi kararı alındığını hatırlatan Yılmaz, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin potansiyelini en üst düzeyde değerlendirebilmek için kararlılıkla çalıştıklarını anlattı.

Yatırımlar ve İhracat Artışı

Toplam yatırım 1 trilyon doları aştı diyen Yılmaz, DOKAP bölgesine son 22 yılda 1 trilyon liralık yatırım yapıldığını belirtti. 2004'te 1.2 milyar dolar seviyesinde olan bölgesel ihracatın 2024 sonunda 6.7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti. Bölgeyi ziyaret eden turist sayısının 1.2 milyondan 2.8 milyona çıktığını bildiren Yılmaz hedefin 4.5 milyon turist olduğunu ifade etti.

Tarımsal Hasıla ve Don Felaketi

Bölgedeki tarımsal hasılanın 2024 yılında 166 milyar lirayı aştığı bilgisini veren Cevdet Yılmaz, yeni hedefin 209 milyar lira olduğunu vurguladı. Son yaşanan don felaketine ilişkin bilgi de veren Yılmaz, mağduriyetleri gidermek ve üretim motivasyonunu yeniden tesis etmek adına hızlıca harekete geçildiğini söyledi.

Kalkınmanın Sosyal Boyutu

Kalkınmanın sosyal boyutunda da önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastane sayısının 118'den 148'e yükseldiğini, Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illerine şehir hastaneleri yapılacağını belirtti. Bugüne kadar yapılan kamu ve özel sektör yatırımlarıyla bölgenin sanayi altyapısı geliştirilmiş ve girişimcilere uygun yatırım ortamları hazırlandığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın Açıklamaları

394 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, bölgesel gelişmelere ilişkin bilgiler verdi. Lojistik üs özelliğinde olan DOKAP Bölgesinde geçtiğimiz 22 yılda 19 OSB kurulduğunu belirten Kacır, burada 80 bin kişilik istihdam sağlandığını bildirdi.Bölgede 562 milyar lira yatırımla 5 bin 849 yatırımın desteklendiğini dile getiren Kacır, tarımsal alanda ise bitkisel ve hayvansal üretime yönelik altyapının güçlendirildiğini anlattı. Bölgenin imza projesi olarak nitelendirilen Yeşil Yol Projesi kapsamında bugüne kadar 1510 km uzunluğunda yolun üstyapıya kavuşturulduğunu dile getirdi.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi kapsamında Samsun ve Trabzon illerinin bölgesel merkez kategorisinde değerlendirildiğinin altını çizen Kacır, Bu kapsamda, Samsun'da medikal, savunma, makine ve otomotiv yan sanayi sektörleri; Trabzon'da ise gemi inşa sanayii sektörleri önceliğimiz olacaktır dedi.Kacır, Amasya ve Artvin'in gelişen yerel ekonomiler kapsamında değerlendirildiğini, Bayburt ve Gümüşhane'nin ise öncelikli dönüşüm illeri kapsamında destekleneceğini söyledi.

DOKAP Eylem Planı ve Tarımsal Projeler

Bölgesel kalkınmaya yeni ivme kazandırmak üzere 2024-2028 yıllarını kapsayan DOKAP, DAP, GAP ve KOP Eylem Planları'nın Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğini vurgulayan Kacır, bölgede uygulanacak tarımsal projeler hakkında da bilgi verdi.2028'de sulanabilir tarım arazi varlığının 3 milyon dekardan 4 milyon 800 bin dekara yükseleceğini kaydeden Kacır, 8,6 milyar lira bütçeli Tarımda Gelir Artışı Programının odağında, bölge şartlarına uygun tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi ve verimliliğin artırılması yer alıyor dedi.Kacır, DOKAP Eylem Planı kapsamında 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktarmayı öngördüklerini belirtti.