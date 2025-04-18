Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Narkokapan-Ankara Operasyonu: 32 Tutuklama
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan Beşiktaş Ürününe Toplatma Kararı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Türkiye'nin Çocuk Nüfusu Yüzde 25,5
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Düşmeye devam edecek
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder İçin Kritik Açıklama
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
Motorine Yeni Zam Yolda, Akaryakıt Fiyatları Artıyor
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
158 Şüpheli Yakalandı: 6 Suç Örgütüne Büyük Operasyon
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Meteoroloji: Yağış Yok, Sıcaklık Artıyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Türkiye-Suriye Ekonomik İşbirliği Gelişiyor
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
Elazığ ve Muğla'da Peş Peşe Depremler! İlk Veriler Açıklandı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
MKE İhracatını 16 Kat Artırdı: 639 Milyon Dolara Ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Uyarısı: Jetler Karşılaşabilir
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Bakan Memişoğlu'ndan Önder'e Ziyaret: Direnci Ümit Veriyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları

Şahin, yayın ihlalleri ve sosyal medya üzerindeki denetimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yayıncıların ceza almamak için dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 14:13, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 14:46
Yazdır
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesaplarını yorumlara kapatmasının nedenini açıkladı. Şahin, yeniden yorumlara açması sonrası gelen hakaret ve küfürlere dikkat çekti, "Bağımsız yargı önünde hepsiyle hesaplaşacağız." dedi. Şahin, 'Bir grup elit' diye tanımladığı kişilerin gençleri ve çocukları manipüle ettiğini belirterek, "Ama yine yorumlara kapatayım da gençler bu durumlara düşmesinler diyorum." ifadelerini kullandı. Şahin, Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in kendisi ile çektirdiği fotoğraf sonrası linç edilmesi ile ilgili de ilk kez konuştu.

RTÜK Değil, RİTÜK Olsun Tartışması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK değil, RİTÜK olsun. Yani Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu olsun tartışmasını kendi aramızda yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz düzenlemeleri de görüş olarak yetkili kurullara gönderdik. Meclis'imiz uygun görürse gerekli düzenlemeleri de yapmış olacağız." dedi. YouTube'da lisans alınması gerektiğini belirten Şahin, "Lisanstan kaçmak için yurt dışından yayın yapmaya çalışırlarsa buna da müdahale ederiz, çok zor bir şey değil." ifadelerini kullandı. Şahin, radyo ve televizyonların yayın ihlallerine dikkat çekti, "Ben ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ceza vermeyen başkan olarak ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Yayıncılarımız yaptıklarıyla bizi cezacı başkan durumuna düşürüyorlar." diye konuştu.

Canlı Yayınlarda Küfür ve Hakaret Sorunu

Canlı yayına yansıyan küfür ve hakaret görüntülerini de değerlendiren Şahin, "Kanunla, yayın ilkeleri ile hatta insanlıkla bağdaşmıyor. Kimsenin vefat eden annesine çocuklarına, ailesine, kendisine küfür edemezsiniz. Bunu da canlı veremezsiniz. Gerekli uyarıları yaptık, dikkate alanlara bir şey yapmadık. Ama uymayanlara en ağır cezaları uyguladık." dedi.

Medya Kuruluşlarına Boykot Tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in medya kuruluşlarına yönelik boykot çağrısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Şahin, "Özgür Özel'in de bu boykotu çok anladığını düşünmüyorum. Anamuhalefetin başındaki bir Genel Başkan daha dikkatli olmalı. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. İnsanlar daha fazla sahip çıktı." şeklinde konuştu.

YouTube Yayınları ve Müdahale Yetkisi

Şahin, son dönemde YouTube üzerinden sınırsız özgürlük adı altında yapılan yayınlardaki ihlallere de vurgu yaptı. Şahin, "Kişisel yayınlar BTK'nın kontrolünde devam ediyor. Bizi ilgilendiren kısmı da var." dedi.

Sokak Röportajları ve Yayın İlkeleri

Sokak röportajları ile ilgili bir yasal düzenleme olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Şahin, "Sınırsız bir küfür, argo ve hakarete varan yayınların gazetecilik, halkın haber alma özgürlüğü adı altında verilmesi çok komik, Buna artık kimse inanmıyor." şeklinde konuştu.

Tahammülsüzlük ve Linç Kültürü

Sözcü TV sunucusu İpek Özbey'in kendisi ile çektirdiği fotoğraf sonrası linç edilmesine de değinen Şahin, "Tahammülsüzlüğün sınırı aslında o. Ben televizyonları muhalif ya da iktidar yanlısı diye ayırmıyorum." dedi.

Sosyal Medya Üzerinden Manipülasyon

Şahin, televizyonlarda ve sosyal medya gençleri galeyana getirenler olduğunu belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: Koca koca insanları ve sosyal medyadaki klavye silahşorlarının hezeyanları nedeniyle birçok gencimiz davalarla uğraşıyor. Masumiyetine inandıklarımı hemen geri çekiyorum. Ben bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim.

Dizilerde Dindarların Hedef Alınması

Yeşilçam'dan itibaren dizilerde ve filmlerde dindar ve muhafazakar insanların hedef alınması ile ilgili soruya da yanıt veren Şahin, şu ifadeleri kullandı: Hollywood'a baktığınızda ABD bayrağını, Papazları, haç işaretini yerdiklerini göremezsiniz. Doğrusu budur zaten.

Dizi Platformlarında LGBT Dayatması

"RTÜK platformları da denetliyor ama televizyonlar gibi denetlemiyor." diyen Şahin, Netflix, Amazon Prime, Disney gibi platformların yayınları ile ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: Bir kere şifre alarak halka açık olmayan yayınlardan satın alıyorsunuz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber