Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde başıboş köpeklere çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, bir evin bahçe duvarına çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 14:48, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 14:48
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobili ile ilerleyen Nisanur S.'nin önüne başıboş köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için ani bir manevra yapan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Nazlı K. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.