Şanlıurfa'da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Yardımcı Mahallesi Başgöze mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 25 DF 691 plakalı otomobil ile 35 LG 5767 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Amar Baydil, Hasan Aslan ve Ali Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın oluş şekli hakkında araştırmalar devam ediyor. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde trafik güvenliği önlemleri artırıldı. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin incelemelerini sürdürüyor. Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanıyor.