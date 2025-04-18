İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi

İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklananlar arasında Kültür A.Ş. müdürü Murat Abbas da bulunuyordu. Murat Abbas'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ortaya çıktı. Bununla birlikte Murat Abbas ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

EMRE SERKAN BAYRAKTAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmada tutuklu bulunan şüphelilerden Emre Serkan Bayraktar da imza ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.