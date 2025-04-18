Gülden'in 15 Yaşındaki Katili Cezaevine Gireceğini Önceden Yazmış

Edirne'de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde Gülden Coni'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan cinayet şüphelisi E.A.'nın (15), cezaevine gireceğini günler öncesinden sosyal medyada arkadaş grubuna yazdığı ortaya çıktı. E.A.'nın koğuş sorumlusu olacağını da belirttiği mesajlarda, arkadaşlarının da 'Paran var mı?' şeklinde soru sorduğu görüldü.

Olayın Meydana Geldiği An

Olay, 5 Nisan akşamı Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan kız çocuğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, kimliği tespit edilen kişinin Gülden Coni olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Coni'nin cansız bedeni, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili incelemede, cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Baba En Ağır Cezayı İstedi

Coni ailesinin oturduğu Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde yaşayanlar, 8 Nisan'da adalet yürüyüşü gerçekleştirdi. Mahalleden başlayıp 2'nci Bayezid Camisi önünde son bulan yürüyüşe mahallelinin yanı sıra Gülden Coni'nin babası Sami Coni, babaannesi Gülden Coni ve ablası Nurhan Alüzrek de katıldı. Yürüyüş sonunda konuşan Sami Coni, "Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Çok üzgünüz, bu acı bitmez, çok büyük bir acı. Allah bizlere sabır versin inşallah. Söylenecek hiçbir söz yok, çok zor" diye konuştu.

E.A.'nın Sosyal Medya Yazışmaları

Kentte kuaförde çalışan E.A.'nın olayın öncesinde, sosyal medyada arkadaş grubu arasındaki yazışmalarında cezaevine gireceğini belirttiği ortaya çıktı. Söz konusu mesajlarda 'Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın' dediği, arkadaşının ise 'O niye donla atlet?' sorusuna E.A., 'Opsiyonel, yok donum. Koğuş mehsulu olcam. Donla atlet yollayın yeter' yanıtı verdi. E.A. yazışmalarda koğuş sorumlusu olacağını da belirtirken, arkadaşlarının 'Paran var mı?' diye sorduğu mesajlara yansıdı.