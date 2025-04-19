O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi

Beşiktaş'ın resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir çocuk sweatshirtü hakkında toplatma kararı verildi. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen karar, sweatshirtün güvenlik standartlarına uymaması nedeniyle alındı. Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi.

Toplatma Kararının Gerekçesi

O ürünlerden biri Beşiktaş'ın resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir sweatshirt. Bakanlık, siyah-beyazlıların resmi ürünü hakkında toplatma kararı verdi. Toplatma kararına gerekçe olarak sweatshirtün güvenlik standartlarına uymaması gösterildi. Sweatshirtün boğulma riskine sebep olabileceği belirtildi.

Bakanlık Açıklaması

Bakanlık açıklamasında, "Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: 'Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'" Maddesine Aykırılık.

GÜBİS Nedir?

Türkiye'de 9 bakanlık ve kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere tek bir platformdan aktarılması amacıyla hazırlanan GÜBİS, 2018 yılında devreye alındı. Sisteme "www.guvensizurun.gov.tr" ve "www.gubis.gov.tr" bağlantılarından erişim sağlanabiliyor. Bu çerçevede, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce sistemi kontrol ederek ürün seçimlerinde bu bilgileri dikkate almaları fayda sağlıyor. Tüketiciler, sistem üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi işletmecilere ilişkin bilgilere ulaşabiliyor.

Konuyla ilgili Beşiktaş kulübü de bir açıklama yaptı

"Bugün bir gazetede, "Kartal Yuvası'nda 1.199 liraya satılıyordu! Bakanlık yasakladı, piyasadan toplatılıyor" başlığıyla yayımlanan haber hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ticaret Bakanlığı'nın 27 Eylül 2024 tarihinde İzmir Alsancak'taki mağazamızda yapmış olduğu rutin bir denetleme işlemi sırasında, bir çocuk giyim ürünümüzde kordon boyunun standardın üstünde olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu ürünün satışı, yapılan tespitin ardından Türkiye genelindeki mağazalarımızda ve online alışveriş mağamızda durdurulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."