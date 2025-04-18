Giyim Mağazasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Öte yandan mağazanın önüne güvenlik şeridi çekildi, bölgeye de olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kavgada silahla vurulan 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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