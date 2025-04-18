Uzman çavuş uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Ç.Ç.(33), uyuşturucu suçuna karıştığı iddiasıyla yaklaşık 1,5 ay önce açığa alındı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta bulunan uzman çavuş Ç.Ç. ile Ö.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 35 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 300 lira ele geçirildi. Ö.Ş. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, uzman çavuş Ç.Ç. ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ç.Ç. mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.