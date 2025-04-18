Bakan Kurum: Evini dönüştürmek isteyenlere Dünya Bankası'ndan destek alabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kocaeli'de Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" törenine katıldı. Törende, Körfez ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde 494 ile Çayırova ilçesindeki Şekerpınar Mahallesi'nde 103 konut olmak üzere, toplamda 597 konuta ilişkin kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Açıklamaları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile kentte birçok çalışma yaptıklarını ifade ederek, hayata geçirilen projeleri anlattı.

Bakan Kurum'un İzmit Körfezi Projesi Üzerine Açıklamaları

İzmit Körfezi'nde, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"ne değinen Bakan Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde inceleme yaptıklarını ve yapılan çalışmaları gördüklerini ifade etti. Bakan Kurum, "Hatırlayacaksınız, güzelim o Körfezi'miz ülkemizin, Marmara'mızın incisi Körfez'imiz can çekişmeye başlamıştı. Bilenler bilir, Haliç'in hali neyse, o kötü hali Körfez'de aynen o haldeydi. Hemen Haliç'teki gibi hep birlikte kollarımızı sıvadık." dedi.

Bölgedeki Atık Su Arıtma Tesisi Çalışmaları

Bakan Kurum, bölgedeki atık su arıtma tesisi sayısını 23'e çıkardıklarını da ifade ederek, "Şu an Kocaeli'nin bütün atık suyu arıtılmaktadır. Yüzde 72'si de ileri biyolojik ve biyolojik arıtma ile arıtılıyor. Dolayısıyla Körfez'imize herhangi bir zarar vermiyor ama durmak yok, çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Deprem ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

En önemli gündem maddesinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Türkiye'yi afete hazırlamak için 81 ilde ayak basılmadık yer bırakmadıklarını belirtti. "Asrın felaketi" olarak tabir edilen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremleri hatırlatan Bakan Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 ilimizde adeta küçük bir ülke inşa ediyoruz."

"Devletimiz, 86 milyon vatandaşıyla bir oldu."

"Bugüne kadar tam 201 bin konutun teslimini gerçekleştirdik."

Kocaeli'de Dönüşüm Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız bina kalmasın istediklerini kaydederek, bu kapsamda Kocaeli'de yürütülen çalışmaları anlattı.

Bakan Kurum'un Finansman Desteği Açıklaması

Bakan Murat Kurum, "Artık Kocaeli'miz, iklim ve afetlere dayanıklı bir şehir olacak. Afetlere dirençli olacak. Bu proje kapsamında artık Kocaelili kardeşlerimiz bizimle el ele verip, en önemlisi de bu, güven." diyerek finansman desteği hakkında bilgi verdi.