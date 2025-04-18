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Civciv Baronları: Kaçak Üretim Çiftliğine Operasyon

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sertifikasız ve sağlıksız şartlarda 5 bine yakın kanatlı hayvan üretiminin yapıldığı çiftlikteki itlaf işlemleri sırasında ekiplere zorluk çıkaran biri kadın 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevkleri sırasında, "Tek suçumuz civciv satmak, civciv baronlarını yakalıyorlar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 18:17, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 18:18
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Civciv Baronları: Kaçak Üretim Çiftliğine Operasyon

İncirliova'nın kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte sertifikasız kanatlı hayvan üretimi yapıldığı ihbarını alan İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili birimi harekete geçti. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte ihbara konu olan çiftliğe giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları kontrollerde yaklaşık 5 bine yakın kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretiminin yapıldığını tespit etti. İncelemelerini tamamlayan yetkililer, kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verirken, çiftlik sahibi şahsa da ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Yaklaşık 5 bin hayvanın itlaf işlemi sırasında biri kadın 5 şüpheli karara tepki göstererek işlemleri engellemek istedi. Duruma müdahale eden jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tek Suçumuz Civciv Satmak

Haklarında adli işlem başlatılan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, Tek suçumuz civciv satmak. Uyuşturucu baronlarını yakalamıyorlar, civciv baronlarını yakalıyorlar. Civciv sattığımız için elimize kelepçe vurdular. Özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar dedi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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