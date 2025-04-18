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Erdoğan: Sanatçılar, Sporcular Ve Yerli Markalar Fişlendi

Yedikule Hisarı'nda düzenlenen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'nin açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır özgürlükten bahsedenler, sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler." diyerek, sanatçıların, sporcuların ve yerli markaların fişlendiğini vurguladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 18:40, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 18:41
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Erdoğan: Sanatçılar, Sporcular Ve Yerli Markalar Fişlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yedikule Hisarı'nda düzenlenen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali'ne katıldı. Açılış programında kültür, tarih ve medeniyetin merkezi İstanbul'da gerçekleştirilen bu programın önemine değinen Erdoğan, farklı kıtalardan gelen sanatçılara hoş geldiniz dedi. Erdoğan, bienalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, bienalin iki ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Kültürel Hazineler ve Sanat Anlayışı

"Bizim sanat anlayışımızda kibir ve özellikle gösteriş asla yoktur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Yeditepe Bienali'nin İstanbul'un farklı köşelerinde 2 ay boyunca devam edeceğini belirtti. Türk sanat felsefesinde Hakk'ın kusursuz eserlerinin izdüşümünün yer aldığını vurgulayan Erdoğan, bienalin kültür ve sanat hazinesini ihya edeceğini söyledi. Üç farklı mekanda sergilenecek eserlerin geçmişle gelecek arasında köprü olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Kültürel Birikimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye denince zihinlerde geniş bir gönül ve kültür coğrafyasının canlandığını belirtti. "Yeditepe Bienali'ni Türkiye'nin kültürel birikimini evrensel bir sahneye taşıyan kıymetli bir platform olarak görüyoruz." diyerek bienalin önemine değindi. Hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi kadim sanatların ülkemizin marka değerine katkı sağladığını ifade etti.

Tarihi ve Kültürel Mirasın İhyası

Tarihi ve kültürel değerlerin ihya edildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürün ve medeniyet değerlerinin günbegün tahkim edildiğini belirtti. Erdoğan, göreve geldiğinden beri bu çalışmalara güçlü destek sağladığını ve gönül coğrafyasındaki kardeşlerle yeni köprüler kurulduğunu söyledi. Türkiye'yi her alanda takip edilen bir konuma getirme hedefini vurguladı.

Kültür ve Sanata Yönelik Tehditler

"Sırf kendilerine destek vermedi diye sanatçılarımızı, sporcularımızı ve gençlerimizi adeta linç ettiler." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP tarafından sanatçıların, sporcuların ve gençlerin linç edildiğini söyledi. Özgürlüklerin korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tek parti faşizminin tarihe karıştığını belirtti. Sanatçılar, sporcular ve gençler için güven veren mesajlar verdi.

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