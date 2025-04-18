'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı

Adalet Bakanlığının adli teşkilat perspektifinden hazırladığı dönemsel yayını "0" Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin Nisan 2025 tarihli ilk sayısı yayımlandı.

Dijital Bültenin İçeriği ve Amacı

Personel Genel Müdürlüğü Adli Teşkilat Bürosu tarafından dört ayda bir yayımlanmak üzere hazırlanan bu dijital bülten; Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ'un tensip ve talimatlarıyla uzun yıllardır çözülemeyen kadastro davalarını sona erdirmeye yönelik başlattığı "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefinin sahadaki yansımalarını içeriyor.

İlk Sayının İçeriği

İlk sayısında, Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ'un "Sıfır Kadastro Dosyası" hedefine ilişkin vizyon yazılarına yer verilen bülten, kadastro mahkemelerinde yaşanan dönüşüm sürecini hem verilerle hem de uygulama örnekleriyle detaylandırıyor.