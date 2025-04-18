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90 Kişiye İzinsiz Gösteri Davası: İlk Duruşma Ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izinsiz gösterilere katılan 90 kişi, İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Duruşma, kapasite yetersizliği nedeniyle ertelendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 19:58, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 19:56
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90 Kişiye İzinsiz Gösteri Davası: İlk Duruşma Ertelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 90 kişinin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, salon kapasitesinin yetersizliği sebebiyle 90 sanığın iki ayrı gruba ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan toplam 90 kişi bugün İstanbul'da bulunan Çağlayan adliyesinde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme Süreci ve Kararları

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemeleri'nde açılan davanın ilk duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanıklar, avukatlar ve çok sayıda destekçi hazır bulundu.

  • Mahkeme heyeti, salonun kapasite yetersizliği ve sanık sayısının fazla olması sebebiyle, sanıkların alfabetik isim sırasına göre 45'er kişi olarak iki gruba ayrılmasına karar verdi.
  • Ayrıca İstanbul Valiliği'ne toplantı ve gösteri alanlarının tespit edilmesine dair yazı yazılmasına karar verildi.
  • İlk 45 kişinin duruşması, yazılan yazılara cevap verilmesinin beklenmesi amacıyla 4 Temmuz'a ertelendi.

(DHA)

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