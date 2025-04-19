Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Ankara Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın okulda tüfekle poz verdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 08:31, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 08:31
Ankara Çankaya'daki Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın, elinde tüfekle okulda verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.
17 Nisan 2025'te bir kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görsel, kamuoyunda büyük tepki çekti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:
-Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.