Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi

Ankara Çankaya'daki Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın, elinde tüfekle okulda verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

17 Nisan 2025'te bir kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görsel, kamuoyunda büyük tepki çekti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

-Çankaya İlçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.