Tüfekle Poz Veren Lise Müdür Yardımcısına İnceleme
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüfekle sınıfta poz veren Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı hakkında inceleme başlattı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 22:06, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 22:09
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüfekle sınıfta poz veren müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.