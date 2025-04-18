Galatasaray evinde yenilmezliğini 15'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla evinde yenilmezliğini de sürdürdü.

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