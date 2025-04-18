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Kartalkaya'daki Yangın Bolu Turizmini Vurdu

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası, Bolu'da turizm sektörünü bitme noktasına getirdi. Geçmiş Ramazan Bayramlarında doluluk oranları yüzde 90'larda olan otellerin, bu bayram yüzde 15'lere düşmesi kurumları harekete geçirdi. Tüm kurumların katılımıyla turizm çalıştayı düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 22:20, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 22:19
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Kartalkaya'daki Yangın Bolu Turizmini Vurdu

Bolu'nun en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya'da, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından, kentte turizm sektörü adeta çöktü. Bölgedeki turizm faaliyetlerinde ciddi bir gerileme yaşanması üzerine bir turizm çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Bolu Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TSO Başkanı Abdullah Alemdar, Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Resul Deveci ve otel işletmecileri katıldı.

Bolu'da Turizm Çalıştayı Düzenlendi

Yılda yaklaşık 2 milyon turisti ağırlayan, 10 bin yatak kapasitesine sahip ve 7 bin kişiye istihdam sağlayan Bolu'da, yangın sonrası otel doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerinden yüzde 15'e kadar gerilediği belirtildi. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yapılan çalışma kapsamında, 200 otelde anket gerçekleştirildi. Anket sonuçlarından elde edilen 9 başlık, sektör temsilcilerinin ortak gündemi haline getirildi.

"Yüzde 90 doluluk oranlarından yüzde 15'lere geriledik"

Açılış konuşmasını yapan BTSO Başkanı Abdullah Alemdar, "Bolu 2 milyon turist ağırlayan bir kent. 10 bin yatak kapasitesiyle 7 bin kişiyi istihdam eden turizm sektörü Bolu ticaretinin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Tabii ki yangından sonra Bolu'nun adının bu şekilde anılması, bir yanlışın bütün sektöre, bütün Bolu'ya cezalandırır şekilde gelmesine karşıyız. Biz en son Ramazan Bayramı'nda yüzde 90 doluluk oranlarından yüzde 15'lere geriledik. Konunun ne kadar acil ve ivedi olduğunu düşünerek bu toplantıyı düzenleme kararı aldık" dedi.

"Zaman kazanmamız gerekiyor"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın eksikler ve yapılması gerekenler konusunda 1 yıllık bir süre tanımasını önererek, "Bu konuda biraz zaman kazanmamız gerekiyor. Benim önerim, Turizm Bakanlığı konaklama yerleriyle ilgili riskleri tespit ederek, master planı hazırlamak için 1 yıl izin verirse bu süre içerisinde eksiklerimizi gidererek yürüyen süreçleri durdurabiliriz" diye konuştu.

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