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Şişli Belediyesi'nden Burs ve Bağış Açıklaması

Şişli Belediyesi, geçmiş dönemde öğrencilere yönelik burs ya da abonman desteği ödemesi yapılmadığını, "hayırseverler tarafından verildiği öne sürülen" ve resmi hesaplarda görülmeyen bağışların hangi hesapta toplandığı, kimlere ve hangi yöntemle aktarıldığına ilişkin sorumlu kişilerce açıklama yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 23:58, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 00:03
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Şişli Belediyesi'nden Burs ve Bağış Açıklaması

Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediye Başkanı'nın hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından ilgili mevzuat gereği belediye başkanvekilliği görevinin Şişli Kaymakamı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Bu süreçte belediye hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik çeşitli mesnetsiz iddiaların gündeme getirildiği, son olarak kamuoyuna **"Kayyum, burs ve abonman desteğini kesti"** yönünde bir bilgi servis edildiği kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tekrar belirtmek isteriz. Şişli Belediyesi, geçmiş dönemde öğrencilere yönelik herhangi bir burs ya da abonman desteği ödemesi yapmamıştır. Bu konuda alınmış bir belediye meclis ve encümen kararı da bulunmamaktadır. Belediyeye burs veya benzeri amaçlarla yatırılmış herhangi bir bağış kaydı da mevcut değildir." denildi.

Temel Soru ve Beklentiler

Açıklamada, bu durumda kamuoyunun cevabını bilmesi gereken temel bir soru olduğu aktarılarak, **"Belediyenin resmi hesaplarında kaydı bulunmayan ancak hayırseverler tarafından verildiği öne sürülen bu bağışlar hangi hesapta toplanmış, kimlere ve hangi yöntemle aktarılmıştır? Kamuoyunun aydınlatılması adına sorumlu kişilerin açıklama yapmasını bekliyoruz."** ifadeleri kullanıldı.

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