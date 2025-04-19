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19 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

19 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 00:01, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 00:04
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19 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında konuk meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

(İstanbul/09.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Yozgat/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/17.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya gelecek, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmede bulunacak.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD 16. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyaret edecek, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmalarını inceleyecek, TAGEM Fındık Araştırma Enstitüsüne ziyarette bulunacak ve samuray arısı üretimini inceleyecek. Bakan Yumaklı, Ordu'da fındık bahçesinde inceleme yapacak, valiliği, belediye başkanlığını, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Giresun/11.00/12.30/13.30/Ordu/15.30/16.30/17.00/17.30/18.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malatyalı İş İnsanları Derneğinin geleneksel aylık toplantısına ve Genç MÜSİAD 16. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(İstanbul/09.30/11.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni"ne katılacak, valiliğe ziyarette bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Siirt/11.00/12.00/14.00/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına; Kasımpaşa-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Trabzonspor ve Göztepe-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftasına; Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/İstanbul/16.00/Sakarya/Diyarbakır/19.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına; Bursaspor Yörsan-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Manisa Basket Divissa-Karşıyaka ve Darüşşafaka Lassa-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/15.30/Manisa/18.00/İstanbul/20.30)

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 şampiyonluk etabı ilk maçları oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor müsabakaları yapılacak.

(Bursa/13.30/Muğla/17.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 5-8 sıralama etabı ilk maçında Görele Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Giresun/17.00)

6- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen "7. Etnospor Forumu", Rusya'da başlayacak.

(St.Petersburg)

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