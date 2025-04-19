TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak

TCDD, 22 adet milli elektrikli tren alacak. Saatte 225 kilometre hız yapabilen 14 adet hızlı tren için de sipariş verildi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay, milli metro üretimi için tasarım çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Raylı Sistemlerde Yeni Projeler

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda raylı sistemler ile ilgili bilgi veren Koçbay, dizel lokomotifte 6 Akslı Milli Ana Hat Lokomotifi Projesi (CoCo) üzerinde çalıştıklarını belirterek "Bu projeyle 4 bin beygir gücünde bir dizel lokomotif üreteceğiz, Türkiye'nin şu anda işletilen en güçlü lokomotifi olacak" dedi.

Yeni Nesil Yerli ve Milli Araçlar

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ise eski araçların yeni nesil, verimli, yerli ve milli araçlarla değiştirilmesi maksadıyla TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 22 adet 160 km/sa. hız yapabilen Milli Elektrikli Tren temin edilmesinin planlandığını söyledi.Yalçın, "Yerli ve milli imkanlarımızla saatte 225 km hız yapabilen 14 adet hızlı tren setimizin siparişini Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'ne (TÜRASAŞ)'a yaptık. 2026 yılı sonunda 1 tane ve 2028 yılı sonuna kadar da diğerleri olmak üzere 14 adedini teslim almış olacağız. Ayrıca düşük bakım ve enerji giderlerine sahip yeni nesil 56 adet milli elektrikli tren seti, 95 adet elektrikli ana hat lokomotifi ve 40 adet dizel elektrik ana hat lokomotifi şirketimiz yatırım programına alındı" diye konuştu.