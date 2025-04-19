Jandarma ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyon

Teröristin Suriye'de harekat alanında bulunan Türk askerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kamikaze dron kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

Terör örgütü PKK/YPG içerisinde yıllarca sabotaj faaliyeti içinde olan örgüt için sözde önemli bir isim ikna edilerek teslim alındı.

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