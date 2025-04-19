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Jandarma ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyon

Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün sözde sabotajcısı olarak faaliyet gösteren bir terörist, jandarma ve MİT'in ortak çalışması sonucu ikna edilerek teslim alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 08:40, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 08:41
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Jandarma ve MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyon

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, MİT'in saha elemanlarıyla Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı.

Terör örgütü PKK/YPG içerisinde yıllarca sabotaj faaliyeti içinde olan örgüt için sözde önemli bir isim ikna edilerek teslim alındı.

Türkiye'den örgüte katılarak Suriye'ye gönderilen teröristin, ağır silah eğitimi verilerek Suriye'deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği, örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenildi.

Teröristin Suriye'de harekat alanında bulunan Türk askerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kamikaze dron kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

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