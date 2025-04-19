Hatay'da Trafikte Akrobatik Motosiklet Yolculuğu
Hatay'da bir sürücü motosikletin üzerine yatarak trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 09:46, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 09:57
Hatay'da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Akrobatik Hareketler İskenderun'da Görüntülendi
İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkisinde akan trafikte **akrobatik hareketler** yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. **Canını hiçe saymadan** motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. **Motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü**, bir süre sonra gözden kayboldu.