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Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu

Borsa İstanbul'da hisse senetleri düşerken, çeyrek altın yüzde 2,74 artış gösterdi. Yatırımcılar için haftanın kazandıranları altın ve fonlar oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 09:51, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 09:52
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Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu

Yatırım araçları arasında bu hafta en çok kazandıran çeyrek altın oldu. Yüzde 2,74 artışla 6.815 liraya yükselen çeyrek altını, gram altın ve kıymetli maden fonları izledi.Yatırım araçlarının haftalık performansı incelendiğinde bu hafta yatırımcısına en çok çeyrek altın kazandırdı.Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,68 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,30, Euro/TL yüzde 0,86, altının gram fiyatı ise yüzde 2,73 artış kaydetti.

BIST 100 Endeksi Performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 9.245,26 puanı ve en yüksek 9.492,29 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,68 altında 9.317,24 puandan tamamladı.

Çeyrek Altında Yüzde 2,74'lük Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı.Geçen hafta sonu 6 bin 633 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,74 artarak 6 bin 815 liraya yükseldi.

Dövizde Son Durumlar

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 38,1770 liraya, Euro yüzde 0,86 artışla 43,6300 liraya çıktı.Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12, emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı.

Kıymetli Madenler Fonları

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli madenler" fonları oldu.

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