Adana Merkezli Operasyonda 57 Kişi Tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 57'si tutuklandı.

Suç Örgütü Operasyonu Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından açıkladığı, Adana'da elebaşılığını S.B'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 109 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B'nin de arasında yer aldığı 57'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 52'si serbest bırakıldı.Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından, Adana'da S.B'nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Soruşturmanın Gelişimi

Adana'da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekiplerince 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de 115 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda elebaşı S.B'nin de arasında olduğu 109'u yakalanmıştı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 280 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirilmiş, suç gelirleriyle alındığı iddiasıyla 3 otomobile de el konulmuştu.