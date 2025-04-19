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Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik

Son 23 yılda sendikal haklarda ve sosyal diyalogda önemli gelişmeler yaşandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 13:42, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 13:42
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Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sendikalı kamu personel sayımız 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükselmiştir. Kamuda sendikalaşma oranı da; 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda" dedi.Memur-Sen tarafından 41 ülkeden 50 konfederasyon, 3 uluslararası örgüt ve 200 sendikacının katılımıyla 'Emek, Dijitalleşme ve Sosyal Adalet' Uluslararası Kongresi düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşen kongrede, dünyada sosyal adaletin düzeyi ve dijitalleşmenin emeğin karşısındaki etkisine vurgu yapıldı.Program çerçevesinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatı açısından uluslararası deneyimlerin paylaşılmasının önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Dijital çağ ile birlikte hayattaki her kavramın değiştiği ve dönüştüğü bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Emek, alın teri, üretim ve sosyal adalet gibi tüm insanlığın ortak değeri olan bu kavramlar; insanlık tarihinde uluslararası sınırların da üzerinde müstesna bir yer teşkil etmektedir." açıklamasında bulundu.

Sosyal Diyalog ve Sendikal Haklar

"Son 23 yılda her alanda olduğu gibi sosyal diyalog konusunda da ciddi ilerlemeler kaydettik"Çalışma hayatında karşılaşılan birçok sorunun çözümünde en büyük paydaşlarının sivil toplum örgütleri ve sendikalar olduğunu söyleyen Işıkhan, "Ortak bilinci ve katılımcı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmenin en önemli araçlarından birisi olarak gördüğümüz; sendikacılık, işçi-işveren, memur-işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsilini sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız..." ifadelerine yer verdi."Kamuda sendikalaşma oranı da; 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiş durumda"Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmak için çok mücadele ettiklerini de söyleyen Işıkhan, şu bilgilere yer verdi:

  • Sendikalı kamu personel sayısı 2002'de 650 bin iken bugün 2,3 milyona yükselmiştir.
  • Kamuda sendikalaşma oranı; 2002'de yüzde 50'den bugün yüzde 75,2'ye yükselmiştir.
  • Memurlara toplu sözleşme hakkı anayasal güvence altına alınmıştır.
  • Mali ve sosyal haklarda büyük ilerlemeler sağlanmıştır.
  • Başörtüsü yasağı sona erdirilmiştir.

Türkiye'nin Sendikal Haklardaki İlerlemesi

"1 Mayıs resmi tatil ilan eden bir ülkeyi çalışma hayatı bakımından kötü ülkeler arasında saymak haksızlıktır"Işıkhan, Türkiye'de son 23 yılda sendikal hak ve özgürlüklerde çok önemli düzenlemeler yapmasına rağmen bazı uluslararası sendikal örgütlerin olumsuz tutumlarına şahit olduklarını belirtti. Türkiye'nin çalışma hayatına ilişkin yanlış bilgilerin yer aldığı raporlar dikkate alındığını da ifade eden Işıkhan, "Türkiye'de sendikal haklar ve çalışma hayatına ilişkin hak edilmeyen birçok yorum yapılıyor." diye konuştu.

Uluslararası Çalışmalar ve Hedefler

"İsrail'in katliamlarıyla birlikte, hak ve adalet kavramlarının varlık göstermesi için çalışmaya devam edeceğiz"Işıkhan, artık sadece gelecek birkaç yılın hesabını yapan değil, yüzyıllık süreci görüp hedeflerini buna göre belirleyen bir Türkiye'nin var olduğunu söyleyerek, "Bu noktada, özellikle çalışma hayatı alanında; sadece ulusal değil, uluslararası mutabakatın da ehemmiyetini özellikle vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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