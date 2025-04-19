Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattıklarını belirtti. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunun deniz suyundan ayrıştırılarak bertaraf edildiğini ifade etti. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nin birinci etabı tamamlanmış durumda. Üç etaplı projenin sonunda toplamda 3,8 milyon metreküp çamurun bertaraf edilmesi planlanıyor. Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte ikinci etap çalışmalarını inceledi.

'Türkiye'ye Örnek Olacak Bir Proje'

Bakan Kurum, proje alanında yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile başlatılan bu projenin dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu vurguladı. İlk etapta 1,1 milyon metreküp dip çamurunun solüsyonlarla bertaraf edildiğini belirtti. Projenin tamamlanmasıyla İzmit Körfezi'nde dünyaya örnek bir projenin hediye edileceğini söyledi. Gençler ve çocuklar Körfez'in güzelliklerini yaşayabilecekler. Proje tamamlandığında, Haliç'ten daha temiz bir hale geleceğini dile getirdi. Balıklar ve yunusların yeniden Körfez'de yaşamaya başladığını ifade etti.

'Gelecek Nesillere Çok Daha Temiz Bir Körfez Bırakacağız'

Dip çamuru temizliğinin müsilajla mücadele çalışmaları sırasında başlatıldığına dikkat çeken Bakan Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na uyduğunu belirtti. Müsilajla mücadele kapsamında belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde sorumluluklar verildiğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu sorumlulukları yerine getirdiğini ifade etti. Arıtma tesislerinin sayısının 23'e çıkarıldığını ve atık suların yüzde 72'sinin biyolojik arıtma tesislerinde arıtıldığını belirtti. İller Bankası ile yapılan çalışmalar sonucunda yüzde 100 ileri biyolojik arıtmanın hedeflendiğini ve gelecek nesillere daha temiz bir Körfez bırakılacağını söyledi.

'Sorumluluklarını Hatırlıyoruz'

Bakan Kurum, Marmara'ya komşu diğer illerin belediyelerinin de aynı sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Bu mücadelenin herkesin mücadelesi olduğunu ve geleceğe iyi bir miras bırakma amacı taşıdığını belirtti. Tüm Marmara'ya kıyısı olan bölgelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Bakanlık olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.