Erdoğan: Nüfus Azalışı Türkiye İçin Büyük Tehdit

Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Nüfus Azalışı Türkiye İçin Büyük Tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Türkiye nüfusunun gelecekte azalacağını ve bunun ciddi bir tehdit olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 15:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 23:35
Yazdır
Erdoğan: Nüfus Azalışı Türkiye İçin Büyük Tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Nüfus konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor." dedi. Erdoğan, nüfusun azalmasının ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine düşman yapma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış, insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı'ya aittir.18 aydır Gazze'de devam eden soykırım başta olmak üzere son dönemde yaşanan hadiseler, Batı değerleri denen kavramların aslında içlerinin ne kadar boş olduğunu hepimize göstermiştir. Geldiğimiz noktada demokrasi kavramının Batı'nın boyunduruğundan kurtularak hakiki manada bir hak ve özgürlük meşalesi olarak insanlığa kazandırılması şart.Bizim inancımızda ve kültürümüzde erkekle kadın arasında ne bir rekabet, ne bir üstünlük yarışı söz konusu değildir. Çünkü medeniyetimiz kadın erkek demeden, yaratılanı eşit görür. Üstünlüğün asla cinsiyette, kökende, renkte değil, ilimde, ahlakta, takvada, merhamette, erdemde aranması gerektiğini emreder.

"Her Meselemizle Cesaretle Yüzleştik"

Sorunlarımızı halının altına hiçbir zaman süpürmedik. Her meselemizle cesaretle yüzleştik. Kimi zaman töre denilerek, kimi zaman güya dinimize atfedilerek meşrulaştırmak istenen hatalı uygulamalar yerine doğruyu ikame etmeye çalıştık. Ülkemizde özellikle 1960'lı yıllardan itibaren Batı'nın desteği ile yürütülen siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar işimizi zorlaştırmıştır. Aynı zorlukları halen hissediyoruz. Tahribat öyle büyük ki, telafisi kolay olmuyor.Sosyal medyanın kaotik atmosferi ise çabalarımızı daha da güçleştiriyor. Kendi insanımızın bir kısmının evlatlarının inancıyla, hayat biçimiyle, sosyal çevresiyle bambaşka dünyalara kapılıp gitmesine engel olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sosyal medyadaki yarısı yalan, yarısı yanlış paylaşımların etkisinin ailenin telkinlerinin üstüne çıktıkça ürkütücü bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımızın zihinleri kontrolü bizim dışımızda olan sanal dünyanın tesiri altındadır. Bu sadece ülkemize mahsus bir sorun değildir.

"Nüfusun Azalması Savaştan Daha Önemli Bir Tehdit"

Demografik yapımızdaki dramatik değişimi bundan ayrı göremeyiz. Birileri yüzleştiğimiz tehditlere gözlerini kapatmış durumda. En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor. Mevcut tablonun devam etmesi halinde içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Milletimiz kendisini toparlayamazsa bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu bir beka sorunudur. Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber