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Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilde zirai donun etkilediği 16 ürünü açıkladı. Gıda arz güvenliği konusunda ise risk olmadığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 19:39, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 19:40
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Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, 34 ilde zirai dondan en çok etkilenen 16 ürünü açıklarken, "Zirai don olayında etkilenen sadece meyve türleri oldu, bu bahsetmiş olduğum 16 tür. Yani şöyle bir ibare var, kullanılıyor bu, 'Artık yurt dışına bağımlıyız, gıda arz güvenliği açısından çok büyük sorun olacak ülkemizde.' Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Ülkemizin herhangi bir şekilde gıda arz güvenliğine ilişkin problem yaşaması söz konusu değil." dedi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 34 ilde zirai dondan etkilenen ürünlerin armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık olduğunu belirtti. "Zirai don olayında etkilenen sadece meyve türleri oldu, bu bahsetmiş olduğum 16 tür. Ülkemizin herhangi bir şekilde gıda arz güvenliğine ilişkin problem yaşaması söz konusu değil." dedi.

İklim Değişikliği ve Zirai Don

Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Sıvacı köyünde zirai dondan etkilenen fındık bahçesinde incelemelerde bulundu ve ilgililerden ve üreticilerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Ülkeyi etkileyen zirai don olayından sonra Malatya'da kayısıyla alakalı çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Yumaklı, şimdi de Giresun'da don hadisesinden etkilenen ekonomik değeri çok kıymetli bir ürün olan fındıkla ilgili temaslarda bulunduklarını ifade etti.Yumaklı, "Farklı şekillerde iklim etkisi karşımıza gelecek" diyerek, 2024'te 717 bin ton fındık üretimi gerçekleştiğini vurguladı. "Bunun 324 bin tonu ihraç edildi, yaklaşık 2,7 milyar dolarlık bir gelir ülkemiz ekonomisine katılmış oldu." dedi.

Zirai Donun Ekonomik Etkileri ve Sigorta Ödemeleri

Yumaklı, bugünün teknolojilerinin yetebildiği, don olayının etkisini azaltabilecek şeylerin sınırlı olduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanımız açıkladı, tespitler devam ediyor. Bu tespitlerin devamından sonra TARSİM sigortası olanlar, sigorta poliçelerinin kapsamında olanlarının ödemelerini alacaklar." dedi.

  • Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ancak sigortası olmayanlar için de bu hasar tespit çalışmalarının sonrasında hasarları nispetinde don hadisesinin olduğu zamana kadar o tarla için, o bahçe için ne harcama yapılmışsa onların bedelini de alacaklar.
  • Diyelim ki bahçenize 1000 liralık masraf yaptınız, hasarınız yüzde 100 ise o 1000 lirayı alacaksınız.
  • Hasarınız yüzde 50 ise 500 lirasını alacaksınız.

Bakan Yumaklı, "TARSİM sigortası olanlar ödemelerini alacak" diyerek sigortanın önemine dikkat çekti. "Ekonomik ağırlığı çok yüksek olan ya da bir ilin geçim kaynağı olarak adledilebilecek ürünlerin sigorta oranları maalesef düşük." dedi."Duyumlara ya da söylentilere göre sigorta yapılmıyor" diyen Yumaklı, poliçe yapımıyla ilgili sağdan soldan söylenenlerle değil, uzmanların söyledikleriyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zirai Don ve Gıda Arz Güvenliği

Bakan Yumaklı, zirai don olayında yağlı tohumların etkilenmediğini belirtti. "Bu olaydan sonra gerçekliği maalesef bizim tarafımızdan bu şekilde olmadığı ifade edilen hususların tekrar tekrar gündeme getirildiğini görüyoruz." dedi.Yumaklı, 16 ürünün ekildiği ve hasadının yapıldığı illere "geçmiş olsun" dileklerini iletti. İnceleme sırasında Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve diğer yetkililer de yer aldı.

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