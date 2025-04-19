Türkeş Güney: Memurumuzun Haklı Talepleri İçin Mücadele Veriyoruz!

Türk Büro-Sen, Genel Başkanı Türkeş Güney, Kamu Çalışanlarının haklı talepleri ve özlük hakları için taleplerinin karşılanancıya kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney ve beraberindeki sendika temsilcileri, kamu çalışanlarının sorunlarını ve çözüm bekleyen konuları dosyalar halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney'in Mesajı

Konuya ilişkin Türk-Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, X hesabından şu mesajı paylaştı:Dilekçe kampanyamızda toplanan dilekçelerimizi Genel Merkez Yöneticilerimiz, Ankara Şube Başkanlarımız ve Dikili İlçe Temsilcimiz Halil İbrahim Özdamar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim ettik.

İşte Teslim Edilecek Dosyalarda Yer Alan Konu Başlıkları

1. Dereceye 3600 Ek Gösterge,

Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması,

Kariyer Uzmanlıklarda Merkez-Taşra Ayrımının Kaldırılması,

İlave Ek Ödemenin Memur Emekli Maaşına Yansıtılması,

Konularında memurumuzun haklı talepleri ve insanca yaşayabileceği özlük hakları için mücadele veriyor, taleplerimiz karşılanıncaya kadar da mücadele vermeye devam edeceğiz.