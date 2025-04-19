Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
İçişleri Bakanı Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına meydan okuduklarını ve topyekun mücadele verdiklerini vurguladı.
Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, bu mücadelenin uyuşturucu satıcılarına karşı apaçık meydan okuma olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, mücadelelerinin arkasında sadece istihbarat ve teknik takip olmadığını, annelerin duası, babaların umudu ve gençlerin tertemiz geleceği olduğunu ifade etti.
Adıyaman'da düzenlenen güvenlik toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, burada çeşitli açıklamalarda bulundu ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Uyuşturucuyla Mücadelede Büyük Operasyonlar
Yerlikaya, son dönemde gerçekleştirilen büyük operasyonlardan bahsederek, "Orkinos-Bulut" operasyonunun ulusal ve uluslararası boyutta yapıldığını ve 240 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığını söyledi. Ankara'da gerçekleştirilen "Narkokapan-Ankara" operasyonunun ise Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olduğunu belirten Yerlikaya, 626 farklı adrese baskın yapıldığını ve 654 sokak satıcısının gözaltına alındığını ifade etti.
Adıyaman'daki Mücadele ve Başarılar
Adıyaman'da uyuşturucuyla ilgili 454 operasyon yapıldığını ve bu süreçte 290 kişinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, mücadelelerinin devam edeceğini ve hiçbir gücün gençleri zehirleyemeyeceğini vurguladı. Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin milletçe topyekun bir savaş olduğunu ve vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.
Adıyaman'daki Deprem Sonrası Durum
Yerlikaya, Adıyaman'ın deprem sonrası iyi bir noktaya doğru gittiğini belirterek, yıl sonunda tüm kamu binalarının hizmete açılacağını söyledi. Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililerle birlikte Adıyaman'daki çalışmaları yerinde incelediklerini ve şehirdeki gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.
- İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın
- Adıyaman Valisi Osman Varol
- Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş
- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı
- AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan
- AK Parti Adıyaman milletvekilleri
Bakan Yerlikaya, Gölbaşı Caddesi'nde esnaf ziyareti de gerçekleştirdi. Bu ziyaretler sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi ve yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.