Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bir İle Daha Demiryolu Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi için ihalenin 28 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 17:29, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 17:30
Yazdır
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon salınımını 2 bin 541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız." dedi.

Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrin ulaşım ağlarını yeniden inşa ettiklerini, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına ivme kazandırdıklarını dile getiren Uraloğlu, Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini, 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 137 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Siirt'e Demiryolu Müjdesi

Siirt'e demiryolu müjdesi veren Uraloğlu, "Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'ni 2025 yılı yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın ihalesini 28 Mayıs'ta yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber