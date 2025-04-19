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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı

Tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 23:10, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 23:14
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Arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı

Genç oyunculardan Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, dün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği arkadaşı Elif Kırav'ı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan ancak kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı.

İşte ünlü oyuncunun ifadesi
Sevil Akdağ ifadesinde, maktulle arkadaş olduklarını, gece dışarıda alkol aldıklarını ve daha sonrasında olayın gerçekleştiği adrese geçip alkol almaya devam ettiklerini anlattı.

Sabah saatlerinde Elif Kırav'la aralarında kavga çıktığını, maktulün kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşadıklarını kaydeden Sevil Akdağ, daha sonra yere düştüklerini, hareketsiz yattığını görerek korkup kaçtığını ve aşırı içkiden dolayı bir şey hatırlamadığını iddia etti.

Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Güvenlik kamerası tespit edildi

Öte yandan Sevil Akdağ'ın olayın yaşandığı evden çıkıp, sokaklarda yürümesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Ablamın 30 bıçak yarası var"
Maktulün kardeşi Furkan Kırav, Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen basın mensuplarına, dün gece kardeşi ve Sevil Akdağ'ın eğlenmeye çıktıklarını anlattı.

Ablasının gece sonunda Sevil Akdağ'ı eve davet ettiğini dile getiren Kırav, "Bildiğim kadarıyla eve gelmişler. Evde her şey normalmiş. Yemek söylemişler, yemişler" dedi.

Kırav, daha sonra ikilinin arasında büyük bir kavga olduğunu kaydederek, "Ablamın 30 bıçak yarası var. Şu an cenaze için bekliyoruz. Telefonunu da kimse ulaşamasın diye başka yere atmış. Polisler bizden önce yakaladı ama cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını umuyoruz" diye konuştu.

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