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AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı

AKSUNGUR, milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet irtifaya ulaştı. TUSAŞ'tan gelen açıklama, yerli havacılık teknolojisindeki gelişmeleri gözler önüne seriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 19:09, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 19:11
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AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı" denildi. TUSAŞ, milli motor olan TEI-PD170'nin en yüksek irtifasına ulaştığını duyurdu.

Sosyal Medya Paylaşımı

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru. Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor. Bu uçuşla milli motorumuz TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı. Aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen milli kameramız AF500'ün ve Aspilsan tarafından geliştirilen milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu. Milli havacılığımızın gücünü semalarda taşımaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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