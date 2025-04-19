Cevdet Yılmaz: Sağlık Sistemimizi Geliştirmeye Devam Ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışından gelip ülkemizde sağlık hizmeti alanların sayısı her geçen yıl artıyor" ifadelerini kullandı.
Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Açılışı
Yılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yaptığı Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yaptı. Hastanenin hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:
Sağlık Turizmi ve Cari Açık
Sağlık turizmi ile ülkemizin cari açığını azaltan sağlık altyapımız varİnsanımız için dünyanın en güçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinden birini inşa ettik. Pandemi döneminde bunu yaşayarak gördük. Vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlık sistemimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurt dışından gelip ülkemizde sağlık hizmeti alanların sayısı her geçen yıl artıyor. Artık sağlık turizmi ile ülkemizin cari açığını azaltan bir sağlık altyapımız var. Birileri 'algı' siyaseti yaparken, biz insan odaklı ve uzun soluklu bir anlayışla eser ve hizmet siyaseti yapmaya devam ediyoruz.
"Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi"Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 19, 2025
Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hayırlı olsun.
İnsanımız için dünyanın en güçlü sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinden birini inşa.