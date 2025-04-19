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Ankara Merkezli Operasyonda 29 Kişi Tutuklandı

Ankara merkezli operasyonda, uyuşturucu ticaretiyle suçlanan 119 kişiden 29'u tutuklandı. Soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 20:43, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 20:44
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Ankara Merkezli Operasyonda 29 Kişi Tutuklandı

Ankara merkezli dört ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 29 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı ve projeli saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

Operasyonun Detayları ve Gözaltı Süreci

Soruşturma kapsamında, 29 şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler kaydedildi:

  • "Halen aynı veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bu aşamada toplam 93 şüpheli yakalanmıştır."
  • Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden adli kolluk nezdindeki soruşturma işlemleri biten ve 19 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen 30 şüpheliden 29'u sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklanmış, bir şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir.
  • Gözaltına alınan diğer şüphelilerin adli kolluk nezdindeki soruşturma işlemleri ile firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı tarafından tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında ayrıca bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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