Kocaelispor'un 16 yıllık Süper Lig hasreti son buldu

1. Lig'de en yakın rakipleri Erzurumspor'un evinde yenilmesi ve Karagümrük'ün deplasmanda kaybetmesinin ardından yeşil siyahlı ekip şampiyon oldu. Yeşil siyahlı ekip 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında ise Esenler Erokspor ile deplasmanına çıkacak.

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.

2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.