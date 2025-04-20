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Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Rümeysa Öztürk hakkında devam eden göçmenlik davası ve gözaltı kararıyla ilgili adli sürece ilişkin, "Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 00:03, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 00:06
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Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması

ABD'de yüksek lisans eğitimi gören Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Bakanlık, Öztürk'ün hem göçmenlik hem de gözaltı sürecinin konsolosluklar tarafından yakından takip edildiğini duyurdu.

"Rümeysa Öztürk'ün durumu yakından takip ediliyor"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün yaşadığı sürecin, yalnızca kendisinin değil binlerce yabancı öğrencinin etkilenebileceği bir gelişmenin sonucu olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Öztürk'le ilgili gelişmeler ilk günden bu yana Houston ve Boston Başkonsolosluklarımız tarafından takip edilmekte, gerekli konsolosluk desteği kendisine sağlanmaktadır. İlgili yasal süreçler de Bakanlığımız tarafından titizlikle izlenmektedir."

Rümeysa Öztürk'le ilgili İki ayrı dava süreci yürütülüyor

Bakanlık açıklamasına göre, Öztürk hakkında yürütülen iki ayrı adli süreç bulunuyor:

- Göçmenlik davası: Louisiana'da süren davada, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edilmesine ilişkin hukuki durum değerlendiriliyor. Bu süreçte 1 Mayıs'ta karar bekleniyor. Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılması talebi reddedildi.

- Gözaltına itiraz davası: Vermont'ta süren ikinci davada ise Öztürk'ün gözaltı kararına itirazı görüşüldü. Mahkeme, dosyanın Vermont'ta görülmesine ve Öztürk'ün 1 Mayıs'a kadar bu eyalete nakledilmesine karar verdi. Kefaletle serbest bırakılma başvurusu ise 9 Mayıs'ta değerlendirilecek.

Bakanlık: "Tüm imkanlarımızla süreci takip ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu güvence verildi:

"Her iki hukuki süreç, bundan sonra da Bakanlığımızın tüm imkanları kullanılarak yakından takip edilecek ve gerekli destek sağlanacaktır."

Rümeysa Öztürk'ün Gözaltı nasıl gerçekleşti?

Rümeysa Öztürk, Massachusetts eyaletinde Tufts Üniversitesi'nde doktora yaparken, 25 Mart gecesi arkadaşlarıyla iftara giderken sokakta ICE görevlileri tarafından gözaltına alındı. 24 saat içinde önce Vermont, ardından Louisiana'daki gözaltı merkezine gönderildi. Avukatlarının başvurusu üzerine Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper sınır dışı işlemini geçici olarak durdurdu.

Rubio'dan açıklama: "Sınır dışı edilecek"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve "sınır dışı edileceğini" açıkladı. Ancak hukuki süreçler devam ediyor.

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