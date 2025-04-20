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Baykar: TB2 için motor geliştirdik ve uçuş testlerini tamamladık

BAYKAR, taktik silahlı ve silahsız insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin TM100 motoruyla başarılı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar paylaşımında "Bayraktar TB2, sahada gösterdiği üstün başarıyla dünya çapında en meşhur SİHA haline geldi." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 00:16, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 01:21
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Baykar: TB2 için motor geliştirdik ve uçuş testlerini tamamladık

Türkiye'nin savunma sanayiinde önde gelen firmalarından BAYKAR, taktik sınıf silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 için geliştirilen yerli motor TM100'ün uçuş testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, motorun tasarım ve Ar-Ge sürecinin tamamının BAYKAR öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü ve Anadolu'nun dört bir yanındaki 40'tan fazla yerli firmanın katkı sağladığını açıkladı.

"Bayraktar TB2 artık bir dünya markası"

Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2'nin bugüne kadar en çok ihraç edilen ve sahada kendini en fazla ispatlamış taktik SİHA olduğunu hatırlattı. TB2'nin başarıları sonrası, motorun yerli üretiminin artık sadece bir tercih değil, stratejik bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı:
"Bayraktar TB2, dünya çapında bir sembole dönüştü. Bu başarının ardından daha yüksek performansa sahip yerli bir motor geliştirmek, tedarik zinciri güvenliği açısından artık bir zorunluluk."

TM100 motoru: 3 yedekli kontrol, modüler yapı, gelişmiş termal yönetim

Yeni geliştirilen TM100 motoru, sahip olduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Bayraktar'ın açıklamasına göre motor;

- 3 yedekli motor kontrol ünitesi,
- Modüler güç grupları,
- Gelişmiş termal yönetim sistemi
gibi özellikleriyle kendi klasmanında en gelişmiş havacılık motorlarından biri olma iddiasını taşıyor.

Uçuş testleri başarıyla geçti

TM100, Bayraktar TB2 üzerinde yapılan ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Böylece motorun aktif görevlerde kullanılabilmesi için kritik bir eşik aşılmış oldu.

40'tan fazla yerli firma katkı sağladı

Projeye katkı sunan yerli firmalar arasında Parsan, Limöz, Estaş, Kanca, Özgayd gibi önemli üreticiler yer aldı. Haluk Bayraktar, bu firmalara ve çalışanlarına teşekkür ederek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz TM100 motoru, Baykar Motor Geliştirme Ekibi'nin liderliğinde şekillendi. Bu başarı, Türk savunma sanayiinin ortak gücüdür."

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