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Borsada geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse!

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla tamamlarken, gündem odaklı gelişmelerin de etkili olduğu görüldü. BIST 100 endeksi 14-18 Nisan haftasında sınırlı da olsa gerilerken, yatırımcısına kazandıran ve kaybettiren hisseler de belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 00:20, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 00:25
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Borsada geçen hafta en çok kazandıran 3 hisse!

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, geride bıraktığımız haftada yine gündemdeki gelişmelerle yön bulmaya çalıştı. Yurt dışında paskalya tatili nedeniyle haftanın sonuna doğru tatil olan piyasalar nedeniyle gündem sakin oldu.

BIST 100 endeksi, 14-18 Nisan haftasını yüzde 0,68 oranında değer kaybıyla tamamlarken, bankacılık endeksinde haftalık bazda yüzde 3,86, sanayi endeksinde de yüzde 0,07 oranında sınırlı bir değer kaybı görüldü.

Sektör endeksleri içinde haftalık bazda en çok değer kazanan endeks yüzde 4,49 ile sigorta olurken, en çok değer kaybeden endeks de yüzde 7 ile spor oldu.

En çok değer kazanan 3 hisse

BIST 100 endeksine dahil hisseler içinde hafta boyunca değer kazanan hisselerde başı yüzde 35,06 ile Oba Makarnacılık (OBAMS) çekerken, ardından yüzde 21,98 ile Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) ve yüzde 19,01 ile Enerya Enerji (ENERY) onu izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksine bağlı hisselerde haftalık bazda en çok değer kaybeden hisselerin başında yüzde 12,19 ile Emlak Konut (EKGYO) gelirken, onu yüzde 8,40 ile Otokar (OTKAR) ve yüzde 7,55 değer kaybeden Ford Otosan (FROTO) izledi.

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